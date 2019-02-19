Монетизація субсидій: усі, хто звернувся з 1 січня, отримуватимуть її у грошовій формі

18/02/2019 Розмір тексту:

З 1 січня 2019 року змінився алгоритм виплати допомоги у сплаті комунальних платежів. Він передбачає оплату житлових субсидій у грошовій формі за людину. Ті ж, хто отримував субсидію до 31 грудня 2018 року, отримуватимуть її у готівковій формі. А зекономлені кошти витрачатимуть на власні потреби.

Детальніше про це розповіли під час прес-конференції голова ТОДА Степан Барна та директор департаменту соціального захисту насклення облдержадміністрації Вадим Боярський.

Як поінформував Степан Барна, у Тернопільській області понад 115 тис. осіб користуються субсидіями на житлово-комунальні послуги. Впродовж минулого року субсидій оформили на суму 1 млрд. 600 тис. грн., що означає – в середньому одна родина отримала субсидію на суму 1 100 грн.

Що ж стосується готівкової форми субсидії, то, за словами очільника області, вже в березні домогосподарства, яким субсидія була нарахована до 31 грудня 2018 року, отримають готівку для оплати комунальних послуг за лютий 2019 року.

«Одержувачам субсидій не потрібно буде щомісяця сплачувати свій обов’язковий платіж окремо за кожен вид послуги, а необхідно самостійно сплачувати вартість фактично спожитої послуги, використовуючи кошти субсидій отримані готівкою», – пояснив Степан Барна.

У свою чергу, директор департаменту соцзахисту населення ОДА Вадим Боярський зазначив: особам, які одержують пенсії, виплата готівки буде здійснюватися Мінсоцполітики через Пенсійний фонд України. Кошти одержувачі пенсій отримають або на власну картку, або їх доставлять на пошту.

«Особам, які не одержують пенсії, Мінсоцполітики через Ощадбанк перерахує кошти через платіжну систему «Система термінових переказів «Швидка копійка» або ж зарахує на поточні рахунки, відкриті в Ощадбанку», – уточнив Вадим Боярський.

Субсидія у грошовій формі, як наголосив голова ТОДА Степан Барна, призначається усім домогосподарствам, що звернулись за її отриманням з 1 січня 2019 року. Цей механізм передбачає, що субсидії у грошовій формі за людину оплачує безпосередньо надавачам житлово-комунальних послуг Ощадбанк.

Повномасштабна монетизація, за словами спікерів, запрацює уже з 1 жовтня 2019 року. Тоді кожен, хто є одержувачем житлової субсидії, отримуватиме за результатами опалювального сезону готівкою все, що було заощаджено.