Монетизація субсидій: мешканцям Тернопільщини почали відкривати рахунки в “Ощадбанку”

17/01/2019 Розмір тексту:

Користувачі субсидій на Тернопільщині матимуть рахунки в «Ощадбанку». Туди поступатимуть кошти з державного бюджету на покриття витрат енергоносіїв. Це перший етап монетизації, – кажуть у департаменті соціального захисту населення ОДА.

Відповідно до змін, поки що рахунки в банку відкривають тим особам, що звертаються за субсидіями вперше. А з осені монетизація охопить усіх субсидіантів.

«Громадяни, які звертаються з першого січня, подають заяви на призначення субсидій, а також свою згоду на те, що це буде здійснюватися через державний банк – Ощадбанк. Також людина повідомляє номер свого мобільного телефону, і саме через СМС- повідомлення із заявником буде комунікувати «Ощадбанк». Коли приймається рішення щодо субсидії конкретному громадянину, то «Ощадбанк» призначає обліковий запис. Як відбуватиметься сама виплата субсидій? Це буде проводитися через «Ощадбанк». Постанова Кабміну передбачає пріоритетність. До прикладу людині призначена субсидія у розмірі тисячі гривень. «Ощадбанк» отримує на конкретного субсидіанта цю суму коштів, після цього банк перераховує гроші за використану енергію. Пріоритетність така – природний газ, теплопостачання, електроенергія, гаряче водопостачання, водовідведення, послуги ЖКГ. Зникає таке поняття, як обов’язкова плата», – пояснює директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський.

Наразі в області субсидіями користується понад 130 тисяч домогосподарств. Рахунки в «Ощадбанку» з першого січня 2019-го року відкривають тим громадянам, які звертаються за субсидіями вперше.