Кількість заражених коронавірусом у Монастириському районі сягнула 161.

Лише у районному центрі виявили понад вісімдесят хворих, серед них — 12 держслужбовців, троє вчителів, священик, керівниця дитячого садка, рятувальник.

У Монастириському шпиталі наразі перебуває тридцять хворих на COVID-19, – повідомив заступник райдержадміністрації Павло Дронь. Втім, місцевий лікувальний заклад наразі забезпечений необхідними засобами. “Один пацієнт — у важкому стані; 17 — у середньому, 12 — у легкому. 102 інфікованих на самоізоляції, оскільки у них легка форма. Жоден район України не обстежив таку кількість людей. Штаб налагодив потужні зв’язки зі столичними, франківськими, львівськими, тернопільськими та іншими партнерами. Підключились активніше місцеві та обласні підприємці. В результаті цієї роботи ми придбали біля 600 захисних костюмів, 4000 рукавичок, 1500 респіраторів 3 класу, 8 кисневих концентраторів, на 650 тисяч грн. різного обладнання, 1 автомобіль швидкої допомоги, необхідні ліки, 400 пробірок, закупили достатньо антибіотиків широкого спектру, 500 тестів, щитки, окуляри, продукти харчування та білизну для шпиталю”.

У Монастириському районі вже одужало від коронавірусу 25 людей, серед них — голова об’єднаної територіальної громади.

Софія Романська

Читайте на цю тему:

За добу на Тернопільщині підтвердили два десятки нових випадків коронавірусу

У лікарні в Монастириськах встановили рамки для дезінфекції. ФОТО

Працівники Генпрокуратури перерахували одноденний заробіток для лікарні у Монастириськах