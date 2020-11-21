Спільною молитвою та хвилиною мовчання тернополяни вшанували пам’ять про подвиг земляків, які, відстоюючи майбутнє нашої держави, віддали найцінніше — своє життя.

Традиційно захід провели біля Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні. Священнослужителі провели молебень за загиблими героями.

Під час вшанування пам’яті Героїв України заступник голови облдержадміністрації Віктор Устенко вручив орден «За мужність» ІІІ ступеня батькові загиблого військовослужбовця Івана Дудюха.

Нагадаємо, молодший сержант, боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» загинув поблизу Старогнатівки внаслідок розриву боєприпаси. Івану Дедюху було 37-років. Від початку війни він пішов боронити нашу державу.