“Молодий, сповнений сил та мрій”: на фронті загинув Дмитро Чечик з Шумської громади

Знову трагічна та болісна звістка… Відійшов у вічність військовий, наш земляк, що воював за мир та свободу України.

Під час виконання бойового завдання 24 березня загинув Чечик Дмитро Ігорович, 1994 року народження, уродженець села Ходаки Шумської громади.

Майор, заступник командира танкового батальйону. Був призваний Кам’янець-Подільським ОМВК Хмельницької області та зарахований в списки особового складу військової частини ще з 2018 року.

Про важку втрату повідомив голова Шумської громади Вадим Боярський.

“Невимовний біль охоплює серце… Загинув молодий, сповнений сил та мрій про майбутнє патріот, що не задумуючись обрав військову професію для захисту рідної землі!

Дмитро був веселим, щирим та товариським. Турботливий син, внук та брат, надійний та справедливий побратим. Україна втратила ще одного Героя, який щиро любив її та боровся за неї до останнього подиху.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям загиблого…

Вічна Пам’ять та шана Герою!”.