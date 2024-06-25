Слідчі поліції оголосили підозру 22-річний жительці Тернопільського району за вчинення крадіжки. Зловмисниці загрожує до восьми років позбавлення волі.

До співробітників відділення поліції №1 міста Тернополя звернувся житель села Біла із заявою про крадіжку грошей. Зі слів пенсіонера, з його банківської картки було викрадено майже 10 тисяч гривень.

У ході оперативних заходів поліцейські встановили, що кошти потерпілого привласнила 22-річна родичка. Дівчина непомітно взяла банківську картку пенсіонера і тричі зняла готівку загальною сумою майже 10 тисяч гривень. Кошти витратила на власні потреби.

Зловмисниці оголосили підозру за частиною 4 статті 185 – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.