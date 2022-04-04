Молодики з сусідньої області обікрали автомийку на Тернопільщині: їх будуть судити за законами воєнного часу

Правоохоронці відділення поліції № 3 смт. Гусятин інкримінують двом мешканцям Хмельницької області таємне викрадення чужого майна. Їх судитимуть за законами військового часу.

До працівників територіального підрозділу поліції надійшло повідомлення з проханням розшукати невідомих осіб, які пошкодили термінал прийому готівки на автомийці самообслуговуванні. Заявник зазначив, що зловмисники привласнили близько 9000 гривень виручки.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські вийшли на слід крадіїв. Ними виявилися мешканці Хмельницької області 1994 та 1998 років народження.

Відомості про злочин правоохоронці внесли в ЄРДР відповідно до частини 4 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від п’яти до восьми років.