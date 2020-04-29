До співробітників Тернопільського відділу поліції звернувся житель обласного центру і повідомив, що викрадено його автомобіль. Машина була припаркована на території підприємства, де немає охорони.

Оперативні заходи розпочалися негайно, проте лише людським ресурсом швидко розкрити злочин було б нереально. Допомогли розшуківцям технології.

Як розповів заступник начальника управління-начальник ситуаційного відділу УОАЗОР ГУНП в Тернопільській області Роман Бовсуновський, за допомогою системи відеоспостереження було встановлено маршрут руху викраденого автомобіля, відтак організовано заходи щодо його блокування та затримання.

– Дали результат камери спостереження, встановлені Тернопільською міською радою та Байковецькою громадою- і це допомогло нам швидко розкрити злочин.

Зловмисників поліцейські зупинили на території Підволочиського району.

Зі слів начальника Тернопільського відділу поліції Сергія Осадці, в салоні викраденого авто перебувало четверо молодих осіб. Одного з них – 26-річного жителя села Малий Ходачків Тернопільського району поліцейські безпосередньо підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом. Вирішується питання про оголошення йому підозри за частиною 1 статті 289 ККУ та обрання запобіжного заходу.

Ще один з четвірки, що перебувала у салоні, під час затримання намагався викинути у сміття якийсь предмет. Як з’ясували оперативники, 24–річний житель Гусятинщини спробував позбутися предмета, схожого на гранату РГД-5. Речовий доказ вилучено та направлено на експертизу. Зловмисника затримано в порядку статті 208 КПК. До слова, він раніше судимий за майнові злочини. Тепер йому інкримінують частину 1 статті 263 ККУ.

Ще двох осіб, котрі на даний час проходять у кримінальному провадженні як свідки, поліцейські перевіряють на причетність до вчинення злочинів.