Зловмисникам інкримінують дві статті Кримінального кодексу України, за якими їм загрожує до семи років позбавлення волі. Правоохоронці з’ясовують обставини та деталі події.

Співробітники Управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області спільно зі слідчими Тисменицького відділу поліції під процесуальним керівництвом Тисменицької прокуратури затримали трьох зловмисників – двох мешканців Івано-Франківська та мешканця Тлумаччини, які незаконно утримували мешканця Тернопільщини і вимагали у його батьків викуп.

Під час проведених невідкладно оперативно – розшукових заходів поліцейські затримали трьох зловмисників під час того, як батьки молодика передавали їм кошти.

Зловмисників, віком 19, 21, 22-років затримано у порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), а також за ч. 2 ст. 189 ККУ (Вимагання вчинене за попередньою змовою групою осіб). Наразі вирішується питання про обрання судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.