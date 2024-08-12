Молодику з Тернопільщини “світить” серйозне покарання за кілька сухих рослин

За зберігання наркотичних речовин відповідальність понесе житель Збаразької громади. Зловмисникові загрожує до п’яти років обмеження волі.

Під час відпрацювання населених пунктів співробітники відділення поліції №4 міста Збаража отримали інформацію, що житель одного з сіл місцевої громади може зберігати за місцем проживання наркотичні речовини.

У ході санкціонованого обшуку на горищі підсобного приміщення поліцейські виявили декілька рослин коноплі, що сушилися.

30-річний зловмисник переконував, що нарковмісні рослини виростив і зберігав для власного використання. Речовий доказ поліцейські вилучили та направили на експертизу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України – незаконне вирощування та зберігання наркотичних речовин. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.