Хлопців, котрі розфарбували вбиральню в парку знайшли: вони тиждень її прибиратимуть.

У ніч з 2 на 3 листопада у парку культури та відпочинку ім. І.Франка невідомі розмалювали стіни та двері вбиральні червоною фарбою. Поліцейським Чортківського райвідділу вдалось дуже швидко вийти на слід зловмисників. Ними виявились троє місцевих жителів віком від 19 до 25 років, повідомляють у Чортківській міській раді.

А вже сьогодні, 5 листопада, у міській раді відбулась зустріч хлопців та міського голови Чорткова Володимира Шматька. Вони розповіли, що на той момент перебували в стані алкогольного сп’яніння та шкодують про вчинене. Хоча малювали вбиральню лише двоє з них, покарання отримали всі.

За такий необдуманий вчинок на хлопців склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею 152 КУпАП (340-1360 грн). Окрім цього, винуватці повинні повністю відмити понівечену вбиральню та прибиратимуть її двічі на день протягом тижня.