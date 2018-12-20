Молодика з Тернопільщини будуть судити через “подарунок” на Миколая

20/12/2018 Розмір тексту:

На Миколая усі чекають приємних дарунків, натомість для жителя села Вівся святковий день розпочався з клопотів. Чоловік вранці не знайшов свої сани навантажені дровами і, запідозривши крадіжку, звернувся із заявою в поліцію.

Правоохоронці з’ясували, що все починалося як жарт. Місцева молодь на Миколая традиційно коїть дрібні збитки односельцям, не оминули цього року жартівники обійстя потерпілого. Сани вони відкотили до магазину і залишили там. Рано вранці їх помітив місцевий мешканець, який мешкає неподалік, та вирішив скористатися несподіваним «подарунком». Сани молодик залишив на місці, а от дрова сховав до свого сараю.

Потерпілий жартівникам пробачив, а от молодик, який поцупив дрова, нестиме відповідальність за крадіжку, зазначають у поліції.