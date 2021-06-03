Клопотання прокуратури про взяття під варту без альтернативи внесення застави хулігана, що підрізав тернополянина, задоволено судом.

Кременецькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо спричинення тяжких тілесних ушкоджень тернополянину у відпочинковому комплексі (ч. 1 ст. 121 КК України).

Слідством встановлено, що 27 травня 2021 року, близько 21 год. 30 хв. житель Кременця, перебуваючи на території відпочинкового комплексу «Смерекова хата» у с. Кімната Кременецького району, під час конфлікту із тернополянином поранив його ножем у живіт та груди.

Чоловіка затримано в порядку ст.208 КПК України.

Кременецький районний суд задоволив клопотання прокуратури, та застосував до зловмисника запобіжний захід – взяття під варту, без альтернативи внесення застави.

Триває досудове розслідування, що здійснюють слідчі поліції. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.