Молодик зрубав ялинки сусідки і обміняв їх на спиртне

До співробітників Кременецького відділу поліції надійшло повідомлення від жительки райцентру про те, що хтось в ніч на 22 грудня зрізав чотири ялини висотою від півтори до двох метрів, що росли поблизу її господарства.

У ході оперативних заходів поліцейські встановили, що до злочину причетний 31-річний кременчанин. Зловмисник запевнив, що на мав право рубати хвойні, бо їх начебто садила його колишня дружина. Одне дерево у зловмисника вилучили, решту крадій, ймовірно, обміняв на спиртне, проте у цьому не зізнається.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 185 ККУ. Триває досудове розслідування.