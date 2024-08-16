Молодик зняв з рахунку жінки 60 тисяч гривень, а потім побив її

Зловмисник викрав кошти з банківської картки співмешканки, а коли жінка сказала повернути їх – побив її.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася родичка потерпілої. Зі слів жінки, відколи в їх родині з’явився 24-річний хмельничанин, сестра постійно зазнає фізичного насилля. Також з її картки молодик викрадає гроші, адже має доступ до банкінгу.

Поліцейські встановили, що упродовж місяця лиходій викрав з електронного гаманця потерпілої майже 60 тисяч гривень. Останній конфлікт між співмешканцями обернувся ще й побиттям – на тілі жінки видимі сліди фізичного насилля.

Слідчі розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 та частини 1 статті 125 Кримінального кодексу. За крадіжку та нанесення тілесних ушкоджень фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.