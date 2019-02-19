Молодик знайшов банківську картку і програв усі гроші, які були на ній

19/02/2019 0
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Знайшовши на вулиці банківську картку, 35-річний житель Тернополя перекинув з неї усі гроші на один із сайтів он-лайн ставок. Чужі  шість тисяч гривень зловмисник програв, а також заробив собі неприємностей із Законом – щодо нього слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом крадіжки коштів.

До співробітників Тернопільського відділу поліції  звернувся 27-рінчий житель обласного центру. Чоловік розповів, що з смс-повідомлень дізнався про перерахунок грошей з його банківської картки, яку загубив напередодні. Загалом зникло шість тисяч гривень.

Оперативними заходами співробітники поліції встановили, що до крадіжки причетний 35-річний тернополянин. Зловмисник, знайшовши на вулиці чужий електронний гаманець, замість повернути його власнику, або віднести до банку, вирішив скористатися чужими коштами. Перекинув їх на сайт он-лайн ставок і програв.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 ККУ – крадіжка, повідомляють у поліції.

Поліцейські звертаються до краян: у разі втрати банківської картки – негайно заблокуйте її. Зловмисники знають тисячі способів, як привласнити ваші кошти.

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