Черговий факт шахрайства задокументували працівники Тернопільського відділу поліції вчинений жителем Зборова 1993 року народження.

Як повідомляють у поліції, молодик ошукав вже не одну тернополянку, завдавши матеріальних збитків на чималу суму.

Пройдисвіт діяв за провіреною схемою. Він знайомився з потерпілими через мережу Інтернет. Спілкувався з потенційними жертвами протягом тривалого часу, яке супроводжувалося систематичними переписками та зустрічами.

Згодом аферист просив про допомогу, аби вивести готівку, виграну через букмекерську контору. Він розповідав, що на картку надійдуть кошти, які потрібно зняти. Дівчата без роздумів погоджувалися й окрім цього повідомляли всі персональні дані, які необхідні були аферистові. Як наслідок з карткових рахунків тернополянок зникали всі заощадження.

Від такого роду злочину потерпіла й тернополянка. З її електронного гаманця підозрюваний зняв 38 000 гривень.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 2 ст. 190 ККУ «шахрайство».

Правоохоронцям вже вдалося довести причетність зловмисника до серії таких злочинів.