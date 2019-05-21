Оперативники Тернопільщини встановили особу чоловіка, який повідомив про замінування рейсового автобусу.

Нагадаємо, 15 травня на лінію “102” надійшла інформація від чергового автовокзалу про те, що їм телефонував невідомий і заявив про вибухівку в автобусі Червоноград-Тернопіль. На момент дзвінка даний транспортний засіб, заповнений пасажирами, уже був в селі Ігровиця Тернопільського району. Його зупинили і вибухотехніки перевірили на наявність небезпечних предметів. Проте експерти нічого не виявили і автобус поїхав за своїм маршрутом.

Оперативники почали встановлювати особу, яка здійснила дзвінок. За словами начальника Тернопільського відділення поліції Віктора Волощука, “жартівником” виявився тридцятиоднорічний уродженець Червоноградського району. Коли до підозрюваного прийшли працівники поліції, то він одразу у всьому зізнався. Як стало відомо, хлопець – інвалід дитинства, а в автобусі на момент його дзвінка перебувала рідна сестра. Хлопець каже, що коли родичка приїжджає в гості до матері, то змушує фізично працювати. Йому це не подобається і тому чоловік купив нову сім-картку, перетелефонував у Тернопіль, а після цього її спалив.

Правоохоронці внесли даний факт до єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 259 частина 1 ККУ. Проте психолого-медична експертиза повинна встановити осудність підозрюваного.