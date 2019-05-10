Патрульні затримали громадянина, який за ніч викрав два автомобілі.

Як повідомляють у патрульній поліції, подія трапилася близько 6 години ранку, по вулиці Лесі Українки. Екіпаж патрульних помітив автомобіль Honda, який рухався з порушенням Правил дорожнього руху та був з явними механічними пошкодженнями. На вимогу про зупинку транспортного засобу водій не реагував, а лише пришвидшився. Проте згодом його вдалося зупинити. Кермувальник, вийшовши з машини, подався навтьоки, проте поліцейські його відразу ж наздогнали.

Водієм виявився 21-річний чоловік. Як пізніше було встановлено інспекторами, уночі, 8 травня, по вулиці 15 Квітня, автомобілем Honda незаконно заволоділа невідома особа, хоча власник даного автомобіля навіть ще не здогадувався що його транспортний засіб викрали.

Проте на цьому нічні «подвиги» тернополянина не завершилися.

Близько 8 години ранку, на спецлінію 102, зателефонував 59-річний чоловік та повідомив, що уночі хтось викрав його автомобіль Citroen Jumpy. Патрульні відразу ж прибули на місце події та обстежили прилеглу територію. Невдовзі, по вулиці 15 Квітня, інспектори побачили вищевказаний транспортний засіб, який залишили покинутим. Надалі з’ясувалося, що молодик 1998 р.н. причетний i до цього злочину також.

21-річний правопорушник уже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за хуліганство, крадіжки та незаконне заволодіння транспортними засобами. В обох випадках на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка встановлюватиме усі деталі справи. Відомості про подію внесені до ЄРДР за ст. 289 ККУ (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України (Затримання уповноваженою службовою особою). У скоєних злочинах він зізнався.