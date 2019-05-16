Не може без криміналу 22-річний житель Кременця. Молодик вже неодноразово судимий за крадіжки і невдовзі вислухає черговий вирок.

На час слухання справи його випустили під заставу у майже 40 тисяч гривень. Гроші за нього вніс товариш, але, вочевидь, кошти витратив марно, бо підсудний одразу скоїв черговий злочин.

У крадіжці злодійкуватого парубка запідозрив знайомий, в якого той гостював. За словами потерпілого, після його візиту зник мобільник і мотокоса. Пропажу речей чоловік помічав і раніше, але пробачав, та після чергового випадку звернувся у поліцію.

Кременчанина затримали в порядку статті 208 КПК. Йому інкримінують частину 2 статті 185 Кримінального кодексу – крадіжка, скоєна повторно, повідомляють у поліції.