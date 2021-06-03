Працівники міграційної поліції інкримінують жителю Тернопільської області ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів.

За словами начальника відділу Олександра Буняка, під час моніторингу інтернет-мережі працівники поліції виявили факт розповсюдження матеріалів, які містять ознаки дитячої порнографії.

Міграційники спільно з фахівцями кіберполіції та слідчими детективами встановили IP-адресу ймовірного порушника. Це – житель Тернопільської області, 1995 року народження. За попередньою інформацією, чоловік скачував заборонений контент, а після цього продавав його через інтернет.

Під час обшуку, проведеного під процесуальним керівництвом Теребовлянської окружної прокуратури, оперативники виявили та вилучили комп’ютерну техніку, планшет, мобільний телефон, сім-картки, нотатки і записники, а також електронні носії інформації, що містять дитячу порнографію.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Вилучене поліцейські передали на експертизу і лише після її закінчення підозрюваному оголосять підозру та оберуть запобіжний захід.