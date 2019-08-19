Чергова жертва шахрайської схеми «ви виграли автомобіль». На гачок пройдисвітів потрапив 29-річний житель Теребовлі.

Повідомлення про виграш молодий чоловік отримав на мобільний. Зрадів такому везінню і, ні з ким не порадившись, став виконувати умови «розіграшу». На вказані пройдисвітами банківські рахунки загалом перечислив 78 тисяч гривень начебто за оформлення документів і став чекати на авто. Проте не дочекався. Зрозумівши, що потрапив на гачок шахраїв, потерпілий звернувся до правоохоронців.

Поліцейські внесли повідомлення про дану подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією частини 1 статті 190 ККУ.