21-річний молодик, погрожуючи ножем, відібрав у сусіда 600 гривень.

До співробітників Тернопільського районного відділення поліції надійшло повідомлення від жителя села Лучка. Пенсіонер скаржився на 21-річного сусіда, котрий шляхом погроз забрав у нього гроші ще й стусанів надавав.

Зі слів потерпілого, зловмисника він добре знає, адже живуть по сусідству. Того дня молодик зайшов до нього в будинок і, знаючи, що той отримав пенсію, став вимагати гроші. Чоловік каже, спочатку молодик вдарив його кулаком в обличчя, а тоді став погрожувати ножем. Переляканий пенсіонер вийняв з кишені 600 гривень і віддав нападнику.

Поліцейські оперативно встановили місце знаходження зловмисника. Йому оголошено підозру за частиною 1 статті 187 ККУ.