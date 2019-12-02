Два кримінальні провадження розпочали працівники Тернопільського відділу поліції проти мешканця обласного центру. Молодик пограбував знайомого та погрожував ножем правоохоронцям.

30 листопада на лінію 102 надійшло повідомлення від мешканця Чортківського району. Він повідомив, що його пограбували та назвав адресу помешкання, де скоєно протиправне. На місце події виїхали працівники патрульної поліції та слідчо-оперативна група. У квартирі поліцейські виявили 23-річного молодика з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Він поводився агресивно, не реагував на прохання поліцейських поводитися правомірно, натомість, схопивши кухонного ножа, погрожував слідчим та патрульним застосувати фізичне насильство.

Підозрюваного працівники поліції затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.Працівники поліції довели причетність затриманого до грабунку.

Як з’ясувалося під час досудового розслідування, молодик у власній квартирі накинувся під час сварки на свого знайомого з Чортківщини та відібрав у нього мобільний. Відповідатиме зловмисник і за статтею 345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). За обома фактами злочину йому оголошено підозру, повідомляють у поліції.