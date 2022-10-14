Незаконним вирощуванням коноплі займався 18-річний житель Тернопільської громади.

Повідомлення надійшло від поліцейського офіцера громади Андрія Шеременди про те, що під час патрулювання одного з населених пунктів вони разом з напарником помітили молодого хлопця, котрий, побачивши поліцейських, став помітно нервувати. Під час спілкування юнак зізнався, що має при собі заборону речовину і вийняв з кишені поліетиленовий пакетик, наповнений рослиною зеленого кольору, схожою на марихуану.

Згодом з’ясувалося, що молодик сам вирощує заборонені рослини. На горищі будівлі домогосподарства, де мешкає юнак, було виявлено 16 кущів, схожих на коноплю. Речові докази вилучено та направлено на експертизу.

Відомості за даним фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу.