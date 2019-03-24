У Тернополі вчора пізно ввечері намагався покінчити з життям 27-річний місцевий мешканець. Хлопець встромив собі ножа просто у живіт.

Інцидент трапився у його помешканні на вул. Довженка. Про спробу суїциду на «швидку» повідомили очевидці. Лікарі забрали потерпілого у медзаклад, повідомляють Тернополяни. Молодика доправили в Тернопільську обласну комунальну клінічну психоневрологічну лікарню. У нього діагностували непроникаюче ножове поранення живота, спробу суїциду.

На щастя, зараз життю та здоров’ю тернополянина нічого не загрожує. Що спонукало його на такий крок поки встановлюють правоохоронці.