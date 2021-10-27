Таємне викрадення майна інкримінують працівники відділу поліції №1 (м. Бережани) 22-річному мешканцю райцентру. Він обікрав господарство місцевої жительки.

За допомогою до правоохоронців вернулася 84-річна потерпіла. Розповіла, що з підсобного приміщення зник гаманець з грошима. Двері пенсіонерка залишила незамкненими, чим і скористався злодій.

Крадія поліцейські розшукали. Ним виявився сусіда старенької. Допоки вона господарювала на городі за будинком, він зайшов до літньої кухні і обнишпорив її у пошуках цінних речей. В одязі знайшов гаманець, а в ньому – 4 тисячі гривень пенсії. Чужі кошти швидко витратив на власні потреби.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Підозрюваного перевіряють на причетність до скоєння інших злочинів.