Зловмисник упродовж трьох місяців незаконно оформляв онлайн-кредити на свого родича. Загальна сума, якою йому вдалося заволодіти, – майже 20 000 гривень.

Потерпілий, 41-річний житель міста Бучач, дізнався про аферу лише після того, як йому почали надходити повідомлення про вимогу сплатити заборгованість за кредитними договорами. За допомогою звернувся до працівників поліції.

Правоохоронці встановили обставини та з’ясували, хто і яким чином незаконно загнав потерпілого у боргову яму. У протиправному викрили родича заявника – 35-річного жителя Бучача.

З’ясувалося, зловмисник, маючи копії документів потерпілого та його банківську картку, оформляв на нього онлайн-кредити. Кошти, які приходили на рахунок родича, згодом перекидав на свою картку. Поліцейські задокументували 9 епізодів його шахрайської діяльності. Загалом бучаччанин незаконно привласнив майже 20 тисяч гривень. Гроші витрачав на власні потреби.

Триває досудове розслідування, розпочате за частинами 1, 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. За вчинене жителю зловмисникові може загрожувати до трьох років позбавлення волі.