Під час скоєння злочину 30-річний житель Кременецького району перебував у нетверезому стані.

2 травня до співробітників Кременецького відділу поліції звернулася жителька одного з сіл району і повідомила про те, що вночі невідомі особи синьою фарбою обмалювали пам’ятник на кладовищі, де похоронені її родичі.

У ході оперативних заходів правоохоронці встановили, що до злочину причетний 30-річний односелець заявниці. Чоловік напередодні свят прибирав на могилах своїх померлих родичів, закінчивши роботу, – трохи випив. От й потягнуло на «подвиг» – фарбою, що залишилася, обмалював чужий надгробний пам’ятник.

Вирішується питання про оголошення зловмисникові підозри за вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 297 ККУ – наруга на могилою.