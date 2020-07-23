Саме у такий спосіб викрав телефон у іноземного студента мешканець Зборівського району. Замість чужого ґаджету, отримав кримінал.

Про крадіжку поліцейських повідомив сам потерпілий. Розповів, що він з другом гуляли в парку, фотографувалися. В якийсь момент до них підійшов незнайомець і запропонував зробити їм фото. Студент простягнув свій недешевий телефон, а той взявши його до рук, швидко втік.

Хитрого грабіжника поліцейські розшукали. Кримінальних пригод шукав у обласному центрі мешканець селища Залізці Зборівського району. Як повідомляють у поліції, 18-річний юнак вже притгувався до відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень. До протиправних вчинків додався грабунок.

Телефон правоохоронці у підозрюваного вилучили. За фактом злочину розпочато кримінальне провадження згідно статті 186 ККУ.