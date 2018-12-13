Молодик поцупив з орендованої квартири холодильник і велосипед

13/12/2018 Розмір тексту:

Кримінальне провадження за фактом крадіжки співробітники Тернопільського відділу поліції розпочали щодо 30-річного жителя обласного центру. Молодик з орендованої квартири поцупив холодильник та велосипед.

Із заявою до правоохоронців звернулася жителька обласного центру. Жінка повідомила, що з квартири, яку вона здавала в оренду, зникли холодильник та велосипед. Вартість втраченого потерпіла оцінила у 20 тисяч гривень.

Оперативними заходами поліцейські розшукали квартиранта. До слова, молодик раніше судимий за майнові злочини.

У вчиненому лиходій зізнався. Крадене поліцейські вилучити.