Золота каблучка вартістю понад 10 000 гривень стала об’єктом злочину хлопця з міста Збараж. Майно він викрав у своєї тітки, яка й повідомила про зникнення прикраси.

Жінка розповіла правоохоронцям, що виявила відсутність золота, яке зберігала в своєму сховку. У протиправному вона одразу запідозрила свого племінника з яким разом проживають.

Здогадки заявниці вдалося підтвердити й правоохоронцям. Молодик 2000 року народження у скоєному зізнався. Він розповів, що каблучку здав у ломбард та виручив за неї 3000 гривень, які спустив на власні потреби.

Тепер йому доведеться постати перед судом за скоєний вчинок згідно статті 185 Кримінального кодексу України.