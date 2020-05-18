Зловмисник мав намір розібрати крадену автівку на запчастини та продати. Проте його планам перешкодили правоохоронці.

Повідомлення про крадіжку транспортного засобу надійшло до співробітників Кременецького відділу поліції від 25-річного жителя райцентру. Вночі невідомий заволодів його автомобілем марки «ВАЗ-2107», який був припаркований на одній із вулиць Кременця, повідомляють у поліції.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції вийшли на слід зловмисника. Допомогли їм у цьому камери відеоспостереження, які зафіксували момент вчинення злочину.

Причетним до протиправного виявився 22-річний житель Кременця. Крадений автомобіль поліцейські знайшли в Почаєві. Зловмисник заховав його там в гаражі в знайомого. Згодом планував розібрати на запчастини.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії кременчанина слідчі кваліфікують за частиною 1 статті 289 ККУ – незаконне заволодіння транспортним засобом. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Триває досудове розслідування.