До співробітників відділення поліції у місті Заліщики звернувся адміністратор місцевого громадського закладу харчування із заявою про крадіжку.

Невідома особа вночі, скориставшись тим, що територія літнього майданчика не охороняється, викрала меблі.

Поліцейські встановили, що до злочину причетний раніше судимий житель міста Заліщики, 1982 року народження. Зловмисник навіть встиг реалізувати крадене, проте поліцейські встановили покупця і вилучили речові докази.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 185 (крадіжка, вчинена повторно) Кримінального кодексу. Зловмисникові загрожує позбавлення волі строком до п’яти років.