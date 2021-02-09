Пляшку дороговартісного коньяку «HENNESSY» викрала невідома особа.

З таким повідомленням до працівників Тернопільського районного управління поліції звернувся працівник супермаркету.

Заявник зазначив, що на записах камер відеоспостереження зафіксований факт крадіжки невідомою особою, яка сховала під верхній одяг пляшку елітного алкоголю.

У ході розшукових заходів поліцейські встановили особу крадія – це 30-річний тернополянин.

Відомості про подію внесено в ЄРДР відповідно до статті 185 ККУ.