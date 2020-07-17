Близько 60 пачок сигарет – саме це стало об’єктом злочину жителя Зборівського району. Чоловік перебуваючи в одному із населених пунктів, що в Підволочиському районі, вчинив злочин.

До працівників територіального підрозділу надійшло звернення від жительки села Гнилички. Жінка розповіла, що працює в місцевій крамниці. Коли вона пришла відчиняти магазин, то помітила пошкоджений навісний замок та відчиненні двері.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, працівники якої встановили, що зловмисник виніс з приміщення тютюнові вироби загальною сумою понад 1500 гривень.

У ході розшукових заходів поліцейські вийшли на слід зловмисника. 29-річний чоловік у скоєному зізнався.

За фактом крадіжки правоохоронці відкрили кримінальне провадження згідно статті 185 Кримінального кодексу України.