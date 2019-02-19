Молодик понабирав на співмешканку кредитів на 160 тисяч гривень

19/02/2019 Розмір тексту:

Кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 ККУ слідчі Чортківського відділу поліції розпочали щодо 28-річного місцевого жителя.

Як повідомляють у поліції, зловмисник вишахраював у жінки, з якою співмешкав, 160 тисяч гривень.

Що впустила до хати пройдисвіта, 30-річна чортківчанка зрозуміла, коли в банку дізналася, що на її ім’я набрано кредитів на 160 тисяч гривень. Причетним до фінансової афери виявився її співжитель. Жінка ніяк не могла збагнути, як так, адже чоловікові постійно давала кошти, бо той розповідав, що планує їхати на заробітки за кордон.

Вже від поліцейських потерпіла довідалася, що стала жертвою шахрая, на совісті якого не одна афера. Лиходій уже неодноразово був судимий за подібні злодіяння.

Наразі поліцейські встановлюють місце знаходження зловмисника.