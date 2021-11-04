Молодик оформив на співробітника кредит на 280 тисяч гривень і придбав за чужі кошти автомобіль

До співробітників відділення поліції №5 у Підволочиську звернувся місцевий житель із заявою про шахрайство.

Зі слів заявника, невідома особа оформила на нього онлайн-кредит у розмірі 280 тисяч гривень і частину коштів – 150 тисяч – перекинула на картку іншої людини.

Вивчивши обставини злочину, поліцейські зясували, що кредит було оформлено через мобільний додаток, який встановлений на телефоні потерпілого. Отже, зробити це могла людина, яка мала доступ до гаджета. У ході оперативних заходів стало відомо, що зробив це 30-річний житель одного з сіл Корецької територіальної громади, що на Рівненщині. Зловмисник працює на одному підприємстві з потерпілим і в роздягальні, скориставшись моментом, взяв його телефон , через мобільний застосунок оформив кредит і встиг навіть частину коштів перекинути на картку своєї матері. Аби не виникло підозр, мобільний поклав на місце.

Потерпілий дізнався про кредитні зобов’язання вже наступного дня, коли почали надходити повідомлення з банку. Став з’ясовувати – виявилося, він винен фінансовій установі 280 тисяч. А в цей час зловмисник встиг зняти 90 тисяч гривень і навіть придбати автомобіль.

Відомості за даним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 190 (шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу. За скоєне зловмисникові загрожує до трьох років позбавлення волі.