Адміністративну відповідальність за небезпечні ігри в громадському місці понесе 19 -річний мешканець Хоростківської ОТГ. Хлопець розважався зі зброєю на вулиці.

17 листопада, у період з 18 по 19 годину до працівників відділення № 3 (м. Гусятин) надійшли декілька повідомлень про те, що в Хоростові невідомий здійснює постріли по вікнах.

На місця події оперативно виїхали працівники поліції. Як з’ясувалося, зловмисник пошкодив вікна місцевого навчального закладу та недобудованого приміщення в центрі міста, у якому невдовзі буде розміщено Центр надання адміністративних послуг.

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Правоохоронці оперативно встановили особу порушника. Пневматичний пістолет він придбав напередодні у Тернополі і саме у такий спосіб вирішив перевірити свою влучність. Розпочав стрільбу саме з закладу, у якому в минулому навчався.

Зброю у хулігана правоохоронці вилучили. На нього склали адміністративний протокол згідно статті 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адмінправорорушення. ЇЇ санкція передбачає накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Міру покарання юнакові обиратиме суд.