32-річного жителя села Стегниківці Тернопільського району поліцейські підозрюють у вчиненні двох крадіжок. Потерпіли від зловмисника односельці.

Зі слів одного з потерпілих, з літньої кухні невідома особа вночі потягнула продукти харчування, інший заявив про крадіжку з підсобного приміщення дизельного пального.

У ході відпрацювання населеного пункту дільничні офіцери встановили, що до обох злочинів причетний 32-річний зловмисник. До слова, чоловік раніше проблем із законом не мав. Як пояснив, до протиправного вдався через проблеми в сім’ї.

Відомості за даними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частинами 1 та 3 статті 185 ККУ. Триває досудове розслідування.