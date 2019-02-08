Молодик обікрав роботодавця, а гроші програв на автоматах

08/02/2019 Розмір тексту:

Матеріальних збитків на суму майже 40000 гривень завдав житель обласного центру своєму роботодавцю. 21-річний молодик, спокусившись на чуже майно, пішов на злочин.

Як зазначив заявник, він найняв на роботу тернополянина, але з випробувальним терміном. Парубок мав ключі від закладу громадського харчування, тому міг в будь-який час потрапити до середини. Одного дня з каси зникла виручка в розмірі 8500 гривень та чимала кількість комп’ютерної техніки. У протиправному потерпілий одразу запідозрив нового працівника, адже він не з’явився на роботу та вимкнув мобільний телефон.

Поліцейські підтвердили здогадки заявника. Підозрюваний у скоєному зізнався. Молодик реалізував майно в ломбард а кошти витратив на азартні ігри.

Як повідомляють у поліції, тернополянину інкримінують частину 1 статті 185 Кримінального кодексу України – «Крадіжка». Санкція статті передбачає штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.