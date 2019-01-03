Молодик, котрий збив на смерть тернополянина, чекатиме вироку за гратами

03/01/2019 Розмір тексту:

Тримання під вартою без права внесення застави – такий запобіжний захід обрали тернополянину, причетному до дорожньо-транспортної пригоди з смертельними наслідками.

Як повідомляють у поліції, аварія трапилася 29 грудня близько опівночі на проспекті Злуки. Водій автомобіля Toyota Rav 4 збив тернополянина, 1991 року народження. Потерпілий переходив проїжджу частину дороги в межах пішохідного переходу. Його з травмами доправили в реанімаційне відділення. Проте врятувати життя чоловікові не вдалося.

Кермувальник іномарки також звернувся до лікарні зі скаргами на болі в районі серця. Запобіжний захід суд обрав підозрюваному 31 грудня.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю та наркотичних речовин. Батьки загиблого визнані потерпілою стороною, а тому мають доступ до будь-якої інформації, що стосується розслідування.

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