Молодик, котрий збив на смерть тернополянина, чекатиме вироку за гратами
Тримання під вартою без права внесення застави – такий запобіжний захід обрали тернополянину, причетному до дорожньо-транспортної пригоди з смертельними наслідками.
Як повідомляють у поліції, аварія трапилася 29 грудня близько опівночі на проспекті Злуки. Водій автомобіля Toyota Rav 4 збив тернополянина, 1991 року народження. Потерпілий переходив проїжджу частину дороги в межах пішохідного переходу. Його з травмами доправили в реанімаційне відділення. Проте врятувати життя чоловікові не вдалося.
Кермувальник іномарки також звернувся до лікарні зі скаргами на болі в районі серця. Запобіжний захід суд обрав підозрюваному 31 грудня.
У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю та наркотичних речовин. Батьки загиблого визнані потерпілою стороною, а тому мають доступ до будь-якої інформації, що стосується розслідування.
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