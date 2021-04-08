Жителя Бережан, що спалював суху траву, оштрафували на більш як 3000 гривень.

5 квітня в одній із соціальних мереж з’явився відеоролик в якому житель Бережанської громади спалював суху траву на відкритій території поблизу с. Посухів, чим порушував законодавство України.

6 квітня 2021 року працівниками Бережанський відділ поліції ГУ поліції України в Тернопільській обл. виявлено даного порушника разом з його товаришем громадянином Т, який також брав участь у спалюванні сухої трави та сміття, пише Галас.

Працівниками поліції на громадянина А за спалювання сухої трави складено 2 протоколи згідно ст. 152 КУпАП “Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів”, та 1 протокол за спалювання сміття на відкритій території на громадянина Т. за тією ж статтею. Протоколи направлено в Бережанську міську раду на розгляд адміністративної комісії.

Також, за інформацією працівників поліції інспектором Бережанського районного відділу Управління ДСНС України у Тернопільській області винесено постанову за ст. 77-1 КУпАП “Самовільне випалювання рослинності або її залишків” та накладено штраф на суму 3060 грн. на громадянина А.

Районний відділ вкотре звертається до небайдужих громадян, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, відмовтесь від спалювання сміття й рослинних залишків! Якщо ви бачите, як інші палять листя та траву – поясніть, чому це не слід робити.

Кожен із нас має законні підстави боротися із підпалами, відстоюючи своє конституційне право на довкілля, безпечне для життя і здоров’я! Якщо ви побачили порушників які спеціально підпалюють суху траву чи пожнивні залишки, просимо вас негайно звертатись в поліцію та службу порятунку!