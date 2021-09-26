«МолоДійТе!» – Всеукраїнський форум під такою назвою розпочався у Тернополі — Молодіжній столиці України. До обласного центру з’їхалася молодь з різних регіонів. У програмі — презентації, панельні дискусії, показ фільмів та виступи музичних гуртів.

Проходить молодіжний форум на Театральному майдані Тернополя. Тут діють панельні дискусії, а молодіжні організації репрезентують свою діяльність. “Ми приїхали із Чернігова. Займаємося в себе різними волонтерськими проектами. Будемо ділитися досвідом, а також набиратимемося нових ідей. Програма цікава, є що послухатися і чим надихнутися”, – каже учасниця форуму Ольга Буйкут.

У програмі форуму вісім напрямків: молодіжна участь, національно-патріотичне виховання, волонтерство, спорт, мистецтво, духовність молоді, профорієнтація та працевлаштування, наука. Впродовж двох днів учасників чекають цікаві лекції і презентації, панельні дискусії та інтерв’ю, покази фільмів та інші заходи. “Окрім основних заходів на Театральному майдані, у нас діятимуть локації біля пам’ятника Івану Франку та в Українському домі “Перемога”. Ми поставили за мету об’єднати та активізувати молодь. Сподіваємося, що усі, хто приєднається до цього форуму, отримають для себе багато корисного для майбутніх своїх проектів”, – зазначила керівниця управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради Христина Білінська.

Серед організаторів молодіжного форуму — ГО «Український інститут міжнародної політики», ГС «Національна молодіжна рада України», Асоціація міст України.