Молодята з Тернополя відмовилися від квітів і солодощів на весіллі, аби допомогти хворому хлопчику. ВІДЕО

Замість квітів та солодощів – кошти на лікування дитини. Таку альтернативу своїм гостям запропонувало подружжя з Тернополя. Іванна та Андрій розповідають, таким чином вирішили допомогти Максиму Антонишину, який бореться з рідкісним генетичним захворюванням.

Андрій Параня надіслав всім гостям в СМС повідомленнях побажання, аби вони замість купівлі квітів і цукерків кинули гроші для Максимчика в окрему скриньку.

Молодята кажуть, їхню ініціативу підтримали всі гості. Через декілька днів після весілля суму переказали на рахунок Максимчика, повідомляють Т1 Новини. Молодята розповіли, що за історією цього хлопчика зі СМА слідкують від самого початку. Періодично намагаються доєднуватися до благодійних зборів, саме тому й вирішили провести міні-акцію на власному весіллі.

Молодята зізналися, що така ідея виникла за декілька днів до весілля. На розпис до РАЦСу родичі принесли їм квіти, які швидко зав’яли і опинилися в смітнику. Саме тому на саме весілля вирішили запропонувати гостям доєднатися до благодійної ініціативи, аби допомогти врятувати маленьке життя.

Своїм прикладом молода сім’я хоче закликати усіх не бути байдужими до проблем інших. Допомогти ж зібрати необхідну суму на лікування Максима Антонишина може кожен . Кошти можна переказати за наступними реквізитами.

ПРИВАТБАНК: 5168757332535584 АНТОНИШИН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

MONOBANK: 4441114423099561 АНТОНИШИН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ