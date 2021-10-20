Відмовитися від квітів, які зазвичай дарують на весілля, вирішили тернопільські молодята Софія та Микола Дзьоники. Натомість вони попросили гостей принести корм для тварин.

Днями подружжя передало подарунки у Центр стерилізації та тимчасового утримання безпритульних тварин, що розташований у селі Дичків Тернопільського району. Окрім того, пара надала центру три тисячі гривень допомоги, що частково змогло перекрити борг за операції двох собак у ветклніці. Про це у соцмережі Facebook повідомила зоозахисниця Інна Мельничук. Її пост про вчинок молодят отримав сотні вподобань. А користувачі у коментарях дякують їм за такий благородний вчинок та бажають щасливого сімейного життя.

Як розповів «Терену» Микола Дзьоник, корм для тварин у дарунок замість квітів на весілля – це ідея його дружини Софії.

– Вона дуже любить собак, у неї в сім’ї є вівчарка, вона сама часто жертвує кошти на притулки для тварин у різних містах. І ось на весілля ми вирішили зробити таку добру справу, – каже Микола. – Ми не знали, як гості відреагують на таке несподіване прохання. Написали про це у групі для гостей у вайбері, де обговорювали подробиці весілля. І хоч така ідея не нова, дехто з друзів та родичів вперше почули про подібне і були дещо здивовані. Але загалом усім сподобалась така ініціатива. До того ж багато хто з гостей самі мають домашніх улюбленців і зрозуміли наш задум.

На весілля запросили близько сотні людей і кожна родина принесла корм для тварин – переважно для собак, але були й пакунки для котів.

– Дехто приніс такі великі упаковки, що я ледве підняв, – пригадує Микола.

Скільки кілограмів корму вдалося зібрати, подружжя не підраховувало. Але коли привезли це все у Дичків, то довелося двічі завантажувати тачки.

Микола з Софією кажуть, що не дуже хотіли афішувати свій вчинок, адже робили це не на показ. Але все ж вирішили розповісти про свою ініціативу, адже сподіваються, що це надихне інших на подібні справи.

– Якби ми колись не побачили, що хтось таке зробив на своєму весіллі, то й самі б такого не зробили, – говорить Микола Дзьоник. – Це невеличке світло, яке передається від одних до других і хочеться, щоб його було все більше. До того ж квіти скоро зів’януть, а добра справуа запам’ятається на все життя.

За словами Миколи, зараз у центрі стерилізації в Дичкові – 90 собак. І люди, які за ними доглядають, віддають дуже багато зусиль цій справі.

– Ми щиро вдячні їм за те, що вони роблять, – зазначає чоловік. – Наш вчинок – це лише маленька частинка добра, яку може зробити кожен!