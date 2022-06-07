Олег і Оленка з Самбірщини, побратися запланували ще рік тому, але від гучного весілля відмовилися: вважають, не час.

Натомість вирішили взяти шлюб та організувати святковий обід для рідних, без музик і розваг. А подаровані рідними з приводу одруження гроші молодята переказали ЗСУ. Про цей випадок на своїй сторінці у фейсбуці розповіла працівниця банку Галина Котик, передає Діло.

Молода сім’я прийшла до банку в Самборі та переказала ЗСУ 100 тисяч гривень, каже жінка.

“Рідні нас привітали, тож маємо змогу і хочемо підтримати армію, бо це зараз найважливіше. Ми обоє маємо руки-ноги, то ще грошей собі заробимо”, — пояснили своє рішення молодята.

“Прізвища просили не публікувати, але розповісти дозволили, бо це може надихнути інших – кохайтеся, одружуйтеся, дбайте про ЗСУ. Любіть Україну!” — додала Галина Котик.