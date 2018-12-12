Молоді тернополяни самотужки облаштували спортивний майданчик

12/12/2018 Розмір тексту:

Молоді хлопці та дівчата самостійно облаштували спортивний майданчик в одному з дворів Тернополя. Ідею вдалося реалізувати завдяки громадському проекту «Мобільна робота з молоддю» благодійного фонду «Карітас».

Ідея проекту у тому, щоб допомагати молодим людям змінювати те середовище, у якому вони проводять значну частину свого часу.

«Це можуть бути парки, двори, майданчики. Ідеї, що саме змінити, цілковито належить молоді. Працівники проекту лише частково долучаються до його реалізації. Даним чином здійснюється активізація ресурсів дітей та підлітків, а також привернення уваги громади до потреб молодих людей. На цей раз наші діти вирішили облаштувати спортивний майданчик у одному з дворів, де більшість із них проводить свій вільний час. Діти при зустрічі із жителями даного району, з’ясували, що є найбільш необхідним у цьому місці, подумали, хто їм у цьому може допомогти, визначили сфери відповідальності для кожного і розпочалася робота, результат якої усіх приємно потішив і навіть здивував», – розповідають у благодійному фонді «Карітас».

Завдяки зусиллям активної молоді в одному з тернопільських дворів з’явилися нові ворота для футболу, стіл, баскетбольне кільце. Весь спортивний комплекс створений руками хлопців і дівчат.

Софія Романська