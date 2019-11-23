«Сопричастя» – акція під такою назвою триває на Тернопільщині. Її учасники на 33 години відмовилися від їжі, а зекономлені у результаті посту кошти планують витратити на благодійність.

Акція «Сопричастя» покликана вшанувати пам’ять жертв Голодомору. Спілка української молоді організовує її з 2003 року.

«Ми згадуємо про тих людей, які стали жертвами Голодомору, вшановуємо пам’ять про них, – зазначає заступниця голови Тернопільської міської організації СУМ Леся Голик. Акція передбачає три моменти: піст, молитва за знищених геноцидом українців, добрі справи для суспільства. «Акція проходить по добрій волі кожного учасника, вона не потребує жодного публічного звіту. Кожен відповідальний за себе. Учасники акції проводять у пості 33 години, або ж частково відмовляються від певної їжі чи кави, також вони моляться за тих людей, що стали жертвами Голодомору, і звісно, роблять добрі справи: долучають до певних акцій, або допомагають потребуючим».

Долучилися до «Сопричастя» українці з усього світу. Завершиться акція завтра о шістнадцятій годині.

Софія Романська