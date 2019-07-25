Четверо молодих митців упродовж липня працювали над власними проектами у мистецькій резиденції імені Назарія Войтовича, що у селі Травневе Збаразького району. Результат свої творчості вони презентують у Тернополі 28 липня.

У резиденції цього року започаткували програму міжнародних обмінів. Першими її учасниками стали троє українців та німкеня. Це Роксолана Угринюк зі Львова, Богдан Свиридов з Черкас, Катерина Кобилянська з Києва та Ангела Гейсенхофер з Мюнхена. У кожного з них своя надзвичайно захоплива мистецька практика, але кожен з них працює над пізнанням людини та її ролі у соціумі у взаємозв’язках. Під час перебування у резиденції вони ділилися досвідом роботи з перформансом, інсталяцією, сучасним живописом, графікою, фотографією та експериментами з цими медіумами.

-Учасники міжнародної програми обмінних мистецьких резиденцій упродовж місяця розглядали Травневе під різними кутами та крізь власні теми, отримуючи нові враження, які підтвердили або ж заперечили їхні очікування, – зазначає Олександра Стопник, комунікаційний менеджер. – У результаті в своїх роботах Богдан Свиридов розповідає про вимінювання життя на матеріальні цінності, Роксолана Угринюк розмірковує про загублені села та причину втрати цінності власної історії, Катерина Кобилянська – про зменшення ваги парадоксів, Ангела Гейсенхофер – про ступені вразливості та ніжності.

Представники мистецької резиденції зарошують усіх бажаючих подивитися, які ж сенси вловили молоді митці серед травневських полів на Тернопільщині. Відкриття виставки «Міра тиші» відбудеться 28 липня о 14.00 в Тернопільському обласному художньому музеї, що на вулиці Крушельницької, 1.

Ольга Трач